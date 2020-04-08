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Haberler Ekonomi Buharkent OSB’ye dev yatırım

Buharkent OSB’ye dev yatırım

Buharkent OSB’ye dev yatırım
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Erol'un çabalarıyla hayata geçirilecek olan Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Bölgeye fabrika kuracak olan Kaanlar Süt İşleme Tesisi'ne ait inşaat için ruhsat teslimi yapıldı ve hafriyat çalışmaları başladı. AK Partili Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Erol, "68 bin metrekare alana kurulacak ve 45 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacak süt işleme tesisi, bölgemize büyük değer katacak. 2021 yılında 500 kişiye istihdam sağlayacak. Fabrika, bölgemizin tarım ve hayvancılığına en büyük katkıyı sağlayacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

MEHMET KAVA

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