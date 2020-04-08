Çin’den gelen haberler doğal taş ihracatçısını sevindirdi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Çin'e doğal taş ihracatının hazirantemmuz gibi yeniden başlayabileceğini söyledi. Kaya, "Çin'de fabrikaların yüzde 80-90'ında üretimin başladığını duyduk. Kovid-19 nedeniyle durma noktasına gelen Çin'e ihracatın, haziran-temmuzda başlayabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

BAKAN MOTİVE ETTİ

Sektörün Avrupa'da da sorun yaşandığını dile getiren Kaya, "İnşallah en kısa sürede atlatırız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile telekonferansla görüşme yaptık. Bakanlık ve hükümet olarak neler yapıldığını ve yapacaklarını aktardı. Sektöre çok ciddi bir motivasyon oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin doğal taş ihracatı yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyrederek 376 milyon dolarda kaldı. Bu dönemde Çin'e yapılan doğal taş ihracatı ise yaklaşık yüzde 22 geriledi ve 120 milyon dolardan 94 milyon dolara geriledi.