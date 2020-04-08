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Haberler Ekonomi DEÜ’den yepyeni bir solunum cihazı

DEÜ’den yepyeni bir solunum cihazı

DEÜ’den yepyeni bir solunum cihazı
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı, korona virüs nedeniyle tedavi gören hasta nefesini dışarı verirken havayı ultraviyole ışınlarıyla sterilize eden solunum cihazı geliştirdi. Proje ekibi lideri Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, cihazın dünyada bir ilk olduğunu belirterek, "Medikal firmalara verdik, onlar da TÜBİTAK'a başvurdu. Firmalar cihazı 15 gün içinde üretim basamaklarına alacak" dedi. Başta DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere tüm yöneticilerin destek verdiğini belirten Havıtçıoğlu, aslen Kıbrıslı olduğunu, tıp fakültesi eğitimini merhum Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün sağladığı bursla tamamladığını, bu nedenle geliştirdiği cihazın adını "Koru-Türk" koymayı planladığını sözlerine ekle

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