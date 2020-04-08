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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 8 Nisan Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 8 Nisan Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 8 Nisan Çarşamba döviz kuru...

08.04.2020, 09:07

kurunda yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Dolar bugün ne kadar oldu? Euro bugün ne kadar? merak ediliyor. Kovid 19 pandemisi döviz piyasasını nasıl etkiledi? İşte 8 Nisan Çarşamba ...

Dolar ve euro ne kadar? Döviz piyasalarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid 19 pandemisi döviz piyasasını nasıl etkiledi? Dolar bugün yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte 8 Nisan Çarşamba döviz kuru...

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