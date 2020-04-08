Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." paylaşımı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak paylaşımında, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı. Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/xRTjWr1w4W — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 8, 2020