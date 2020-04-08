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taksitleri 3 ay ertelendi

KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan firmalara bir müjdeli haber de KOSGEB taksitleri ile ilgili olarak geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve bunların ekonomiye yansımaları değerlendirildi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Erdoğan, vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerine sağlanan kolaylıklara bir yenisini daha eklediklerini ve KOBİ'lere, banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağladıkları müjdesini verdi.

TOPLAM 713 MİLYON LİRA
Açıklanan düzenleme ile Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması için reel sektöre destek olmak amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan kredi destek programlarından faydalanan işletmelere bir kolaylık getirildi. Bankalara kredi ödemeleri devam eden işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitlerinde 3 ay ertelemeye gidildi. KOSGEB'in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan 136 bin 255 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarına tekabül eden borçları 713 milyon lira tutuyor.

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