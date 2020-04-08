Limon ihracatı özel izinle yapılacak

Market ve pazarlarda kilogramı 12 lirayı bulunca ihracatı ön izne bağlanan limonda iç piyasa fiyatlarının kısa sürede dengelenmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın tebliğiyle limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı. Son dönemde limonda tüketim artarken, depolardaki ürünün ağustosa kadar yurt içi talebi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörüldü. İhracatın da etkisiyle limonun market ve pazar fiyatı 12 liraya tırmanırken, bu nedenle söz konusu ürüne yönelik ihracatın ön izne bağlanması uygun görüldü. Limonun kilogram fiyatının mevsim normalleri olan 5-6 lira civarında seyretmesi gerekiyordu. Alınan önlemle, mevcut limon miktarının ağustos ayına kadar yurt içi tüketime yetmesi ve fiyatının dengelenmesi öngörülüyor.