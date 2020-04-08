‘Patateste sıkıntımız olmaz’

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki patates üreticileri, mart ayında başladıkları ekim çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl patates ekim alanlarının yüzde 50 artış göstermesi beklenirken, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Koronavirüs nedeniyle 'raflarımız boş kalır' diye vatandaşlarımız endişelenmesin. Sandıklı ve Kızılören ilçelerimizdeki çiftçilerimiz şimdiye kadar üretti. Şimdiden sonra da üretmeye devam edecek" dedi. Patatesin şu an kilogramının 2,5 ile 3 lira arasında değiştiğini, sezonda fiyatların ne kadar olacağını kestirmenin mümkün olmadığını aktaran Fatma Toptaş, ülkenin bu zor günleri atlatması için üretimin önemli olduğunu vurgularken, üreticilere her zamankinden daha fazla destek sağlanmasını istedi.

ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ

Toptaş, "Ülkemizin bu zor durumları atlatabilmesi için çiftçilerimizin üretim yapması çok önemli. Bunun için yetkililerin üreticilerimizi göz ardı etmeden her yıl olduğundan daha fazla üretimi ve üreticilerimizi desteklemesi lazım" dedi. Vatandaşlara da seslenen Toptaş, "Biz sizler için çalışıp, üretiyoruz. Siz de sevdikleriniz için evde kalın" ifadesini kullandı.