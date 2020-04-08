Ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korona virüsü ile mücadelede hayata geçirilen tedbirlerle ilgili konuştu. 1000 liralık nakdi yardımın 4,4 milyon aileye verileceğini duyuran Albayrak, “Ücretsiz izne çıkarılanlara da maaş desteği başlatacağız” dedi.

Hükümet, yeni tip korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için aldığı önlemlere ve hayata geçirdiği uygulamalara her gün yenilerini ekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız" dedi.

BU HAFTA BAŞLAYACAK

5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek desteğe 3,7 milyon kişinin başvurduğunu aktaran Albayrak, "Ödemesi bu hafta başlayacak. Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız. Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti. Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. 71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı" açıklamasını yaptı. Albayrak'ın twitter'daki videolu açıklaması kısa sürede binlerce beğeni aldı.



"LİMİTİMİZ BİTTİ" DİYEN BANKALARA UYARI

Bakan Berat Albayrak, bankalar tarafından hem vatandaşa hem de iş dünyasına verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip ettiklerini açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da son günlerde çağrı merkezi üzerinden gelen şikayetler kapsamında iş dünyasını "limit bitti" diyerek kapıdan çeviren bankaları takibe aldı. Albayrak, "Bankaların dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz" derken, BDDK da özel bankalarla tek tek görüşerek uyarı yaptı.