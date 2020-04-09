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Haberler Ekonomi Çilek ihracatına destek talebi

Çilek ihracatına destek talebi

Çilek ihracatına destek talebi
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezi olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Hali'ne, sezonun ilk çilekleri getirildi. Hali ziyaret ederek tüccar ve çiftçilerle bir araya gelen AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, korona virüs nedeniyle endişelenen üreticilerin taleplerini dinleyip not aldı. Posacı, aynı gün Ankara'da ziyaret ettiği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bu talepleri iletti. Posacı, "Aydın'da 67 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Bunun 6 bin 500 tonu ihracata gidiyor. Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ile bankalara borçlarının ertelenmesi, çilek fiyatının 5 liranın altına düşmesine engel olunması, çileğin ihracatına destek olunması gibi taleplerini ifade ettik. Bakanımız hepsini not alıp destek sözü verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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