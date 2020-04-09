Geliri olmayan hane kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesini verdiği ücretsiz izne çıkanlara maaş desteğinin detayları belli oldu. Başvurular İŞKUR’a yapılırken, ödemeler işsizlik fonundan karşılanacak.

Hükümet, koronavirüs salgını ile mücadelede vatandaşın mağdur olmaması için aldığı önlemlere ve hayata geçirdiği uygulamalara her gün yenilerini ekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara da maaş desteğinin Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacağını açıkladı. Kabine toplantısında alınan "ücretsiz izne çıkaranlara da maaş desteği" kararının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma başlattı. Bu hafta sonu tamamlanması beklenen ve ilk kez uygulanacak programda şartlarının neler olacağı, kimlerin başvuracağı, ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin sürece ilişkin 10 adım şöyle:



1-YASAL DÜZENLEME

Pasif istihdam programları kapsamında "işsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu" ödemeleri yapılıyor. Mevcut mevzuatlarda ücretsiz izne çıkarılanlara ödeme konusunda bir düzenleme bulunmuyor. Bu programlarda yer almayan yeni bir uygulama başlatılacak. Bunun yasal altyapısı oluşturularak hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.



2-SOSYAL YARDIMLARDAN BAĞIMSIZ OLACAK

Program 1 Nisan'da başlatılan 2 milyon 111 bin haneye ulaştırılan, ikinci etapta da 2 milyon 300 bin haneye verilecek biner liralık sosyal yardım programından tamamen bağımsız olacak. Bu yardımı almış olması ücretsiz izin sürecinde maaş alınmasına engel olmayacak.

3-KISA ÇALIŞMAYA BAŞVURAMAYANLAR YARARLANACAK

Ücretsiz izne maaş kısa çalışmaya başvurmayanlar için destek modeli olacak. Herhangi bir nedenle kısa çalışmaya başvurmayanlar, koşulları uymayanlar için de gelir kapısı açılmış olacak.

4-İŞSİZLİK FONU'NDAN KARŞILANACAK

Salgınla mücadele sürecinde dükkânını kapatan, işyerini yavaşlatan esnaf için kısa çalışma ödeneği sağlandı. Kısa çalışma ödeneğine binlerce işletme bir milyonun üzerinde çalışanı için başvurdu. Kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi ücretsiz izinde maaş ödemesi de İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

5-İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın maaş ödemesi çalışmasını hafta sonu tamamlanması bekleniyor. Ücretsiz izne çıkarılanlar için başvurular ve ödemeler Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

6-SGK BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALINACAK

Talepler işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaptığı bildirimlerde ücretsiz fiili hizmet gün sayılarına bakılarak değerlendirilecek. İşveren Mart ayı için çalışan bildirimlerini 23 Nisan'a kadar yapabiliyor. Bu tarihten itibaren çalışanların prim gün sayısı, ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı görülebiliyor.

7- MAAŞ TUTARI VE SÜRESİ

Kısa çalışma ödeneği azami süresi 3 ay olup şartları sağlayan işçiler için ödeme yapılıyor. Yararlanmak için çalışan sayısı aranmıyor. Faaliyeti durduran, azaltan işyerlerinin uygunluk tespitinde "işletme ruhsatı", "yönetim kararı" gibi belgeler yeterli oluyor. Ücretsiz izne maaş için de benzeri bir süre öngörülmesi beklenirken, gerekli belgeler de birkaç güne kadar netleşecek.

8-UYGUNLUK TESPİTİ YAPILACAK

Gerekli belgelerin İŞKUR'a teslim edilmesinin ardından uygunluk tespiti için iş teftiş grup başkanlıkları inceleme yapacak. Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin durum tespitinin ardından ödemeler de yapılacak.

9- ÖDENECEK MAAŞ MİKTARI

Kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar yatırılıyor. Ödenek miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmiyor. Bu kapsamda bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılıyor. Ücretsiz izinde de benzeri şekilde bir limit belirlenecek.

10-ÜCRETİ ÇALIŞAN ALACAK

Talebin olumlu karşılanması durumunda çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeme yapılması öngörülüyor. İş Kanunu'na göre, ücretsiz izin işçinin rızası ile gerçekleşebiliyor. Bu sürede iş sözleşmesi askıya alınıyor.



"Yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi alacağız"

Türkiye'nin korona virüs salgınının üstesinden geleceğini vurgulayan Bakan Berat Albayrak, "Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için de çok daha fazla çalışacağız" dedi.



Nükleer santral mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ayrıca Akkuyu NGS'nin inşaat çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Büyük hayallerin, tamamlanacak hikayelerin ve millete verilen sözlerin olduğuna işaret eden Albayrak, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hazal ATEŞ