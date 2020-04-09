İhracatçı KOBİ’ler salgında da durmadı

Türkiye'nin sayıları 100 bini bulan ihracatçı KOBİ'leri, korona günlerindeki her türlü zorluğa rağmen 60'dan fazla ülkeyle temassız ihracat gerçekleştirdi. Avrupa ve Afrika'ya çelik kapıdan, kimyaya, tekstilden gıdaya birçok kalemde ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırdı. İhracatın işlemesinde ise devletin ve özel sektörün çalışmaları etkili oldu. Öncelikle tüm gümrük kapılarına 90 dakikada sonuç veren kitler gönderildi. Araçları üç boyutlu dezenfekte eden robotlar devreye alındı. Özel sektör her ülkede farklı şoför uygulamasının altyapısını kurdu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği, temassız (RFID) çipli kart teknolojisi ile temassız kart özelliği dönemini başlatarak, tüm ticari alışverişleri insan temasından kesti.

METİN CAN