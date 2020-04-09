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Haberler Ekonomi İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Korona virüsle mücadele kapsamında, çalışanları işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş alınmak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu. İşverenin, işçiyi ücretsiz izne çıkarmayı tercih etmesi durumda, işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ücret ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktarda ödeme yapılacak. Yasa teklifi taslağı, iş dünyası örgütlerinin değerlendirmesinin ardından Meclis gündemine getirilecek.

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