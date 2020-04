Korona günlerinin yıldızı onlar

Korona virüs salgını, ihtiyaç ve alışverişte öncelikleri de değiştirdi. Gıdadan elektrikli ev aletlerine, temizlik malzemesinden bakliyata kadar pek çok ürün kaleminde adeta talep patlaması yaşanıyor.

Ülkemizde korona virüs salgını nedeniyle kamuya açık lokanta ve restoranların kapanması, alışveriş tercihlerine de yansıdı. Evde kalan vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan istatistiklere göre, son bir ayda market alışverişi rakamları büyük artış gösterdi. Yapılan araştırmaya göre; soğuk algınlığı ilaçları yüzde 535, tek kullanımlık eldiven yüzde 670, ekmek yapma makinesi yüzde 652, makarna yüzde 249, sabun yüzde 397, süt yüzde 279, temizlik malzemesi yüzde 275, sebze-meyve yüzde 238, bakliyat satışı ise yüzde 396 artış gösterdi.

MODA 'OUT' YAŞAM 'IN'

Küresel bir salgın halini alan korona virüs şüphesiz hayatımızın her alanını etkiledi. Bunlardan biri de alışveriş. Kimi ürünler bugünlerde satış rekorları kırarken. kimi ürünlerin satış rakamları ise dibe vurdu. Mevsim geçişlerinde özellikle online alışverişte talep artışı yaşanan ayakkabı ve kıyafet bugünlerde rağbet görmezken, yaşamsal ihtiyaçlar ön plana çıktı.



Uzman önerileri etkili oldu

Uzmanların her fırsatta "ellerinizi sık sık sabun ile yıkayın" uyarılarını dikkate alan vatandaşlar sabun alarak, satışları yüzde 397 arttırdı. Korona virüsün ülkemize gelişi ile birlikte en çok rağbet gören ürün, tek kullanımlık eldiven oldu.

Fatih ŞENDİL