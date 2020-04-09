Milli Dayanışma’ya destek devam ediyor

RENAULT MAİS, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL katkı sağlıyor. Şirketin açıklamasında "Renault MAİS olarak, bu zorlu dönemin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle gelineceğine inancımız tamdır" denildi. Türkiye Finans destek miktarını 8 milyona çıkardı. Domino's ve Türkiye'nin online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, sağlık çalışanları için önemli bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, 7 Nisan tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yurt çapındaki 24 pandemi hastanesi çalışanlarına, toplam 3 Milyon TL değerinde, 150 bin adetlik ücretsiz pizza gönderimi yapılacak.