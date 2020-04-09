‘Ülkemize ve milletimize inanıyoruz’

SİCPA Türkiye CEO'su Aykut Ferah, Kovid-19 salgını sebebiyle gündeme ve şirket olarak aldıkları önlemlere dair açıklamalarda bulundu. Ferah, "Kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, zorunlu yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamalar da gündemimizde değil. Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz. Müzelerimizin kapalı olduğu bu dönemi çalışanlarımız için en verimli şekilde değerlendiriyoruz, online eğitimler vermeye başladık" dedi. Türkiye'de 13 yıldır faaliyette bulunan Sicpa'nın, 1927 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde kurulduğunu kaydeden Ferah, günümüzde 32 ülkede kurulu yerel şirket ve ofislerinde 3000 çalışanı ile faaliyet gösteren, ürünleri 180'den fazla ülkede satılan, güvenlik teknolojileri konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduklarını söyledi.

"ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

SİCPA Türkiye'nin, Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı müzelerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılında Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini belirtti.



Pamukkale ve Efes gece de gezilebilecek

"Turizm alanında devletimize ve milletimize katkı sağlamak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz" diyen Aykut Ferah, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da destekleri ile Efes ve Pamukkale Ören Yerleri'nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine açılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor."



3 BİN İLAVE İSTİHDAM

Aykut Ferah, "Covid-19 salgınının ülkemizde görülmesini takiben yapılan istişare toplantıları neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tedbiren tüm müzeleri ziyaretçi alımına kapattı. Evet birçok sektörde üretim durdu veya çalışmalar ciddi ölçüde yavaşladı ancak en büyük zararı turizm ve hizmet sektörleri gördü. Bu alanlardaki yaygın uygulamanın aksine çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için şirket olarak tüm önlemlerimizi aldık, Mart ayı ücretlerini tam olarak ödedik, ödemeye de devam edeceğiz" diye konuştu. Sicpa'nın ana faaliyet konusu olan ürün izleme ve takip sistemleri alanında 5 milyar TL'lik bir yatırımla AR-GE Merkezi oluşturma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Aykut Ferah, "3 bin kişiye ilave istihdam sağlayacak projelerimiz ve tüm imkanlarımızla devletimizin, milletimizin yanındayız. Küresel bir korku ve krize dönüşen yeni tip korona virüsün etkileri geçtiğinde Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz" diye konuştu.



"Herkes elini taşın altına koymalı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na da Sicpa Türkiye olarak katılım gösterdiklerini belirten Ferah, "Bu zor zamanlarda herkesin elini taşın altına koyması, devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir" dedi. Ferah, Sicpa Türkiye olarak kısa çalışma desteğine de başvurmayacaklarını, dayanma gücü yüksek firmaların da aynı şekilde davranması gerektiğini belirtti.