Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.
Pakdemirli: Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız.
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Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Bu akşam hesaplara yatacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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