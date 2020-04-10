Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Bu akşam hesaplara yatacak

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.

Pakdemirli: Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız.

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