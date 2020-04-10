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Haberler Ekonomi Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Bu akşam hesaplara yatacak

Bakan müjdeyi verdi! Bu akşam hesaplara yatacak

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Bu akşam hesaplara yatacak

10.04.2020, 14:12

Son dakika... ve Orman Bakanı Bekir " yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.

Pakdemirli: Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız.

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