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Haberler Ekonomi Emlak sektöründe sanal tur devri

sektöründe sanal tur devri

Emlak sektöründe sanal tur devri
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Gayrimenkul sektörü, dünya ekonomisini alt üst eden korona virüse karşı 360 derece sanal daire turlarıyla direniyor. Salgının etkilerini en aza indirmek için teknolojinin nimetlerinden faydalandıklarını söyleyen Masse 360 Gayrimenkul ve Danışmanlık Kurucusu Seyhun Acar, 3 boyutlu sanal tur ile dairelerin tüm detaylarını beğeniye sunduklarını belirtti. Virüs yüzünden evden çıkamayan yatırımcıların sektörü hala yakından takip ettiğini dile getiren Acar, "Gayrimenkul, hala en değerli ve güvenilir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Bu nedenle bu kriz dönemini atlatan ve ayakta kalabilen firmalar her şey bittikten sonra avantajlı konuma geçecekler" dedi.

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