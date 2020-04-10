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Haberler Ekonomi Halka 1 liraya ekmek

Halka 1 liraya ekmek

Halka 1 liraya ekmek
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Koçarlı Belediye Başkanı ’ın Mersinbelen mahallesinde hizmete açtığı Halk Ekmek fırını üretime başladı. Odun ateşinde günlük 4 bin adet ekmek üretilirken, bakkallarda 1 lira 50 kuruşa satılan ekmek 1 liradan vatandaşla buluştu.

Aydın'ın ilçelerinde 'Halk Ekmek' uygulamasını ilk başlatan Koçarlı Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Nedim Kaplan, "Halk ekmeği vatandaşa ucuza sunacağız" diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Koçarlı Belediyesi'nin Mersinbelen mahallesinde hizmete açtığı Halk Ekmek fırını üretime başladı. Fırında odun ateşinde günlük 4 bin adet ekmek üretilirken, bakkallarda 1 lira 50 kuruşa satılan ekmek, burada 1 liradan vatandaşla buluştu. Katkı maddesi içermeyen, hijyenik koşullarda üretilen Halk Ekmek vatandaşlardan ilgi gördü.

Koçarlı'nın AK Parti'li Belediye Başkanı Kaplan, ekmeklerin çam kozalağı ve odun ateşinde yapıldığını belirterek, "Halkımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kazım YÖRÜKCE

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