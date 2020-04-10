Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel ayrım yok

Hükümetin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede istihdamı korumak, deneyimli personelin işten çıkarılmasını önlemek için yaşama geçirdiği kısa çalışma ödeneği yaklaşık 70 binin üzerinde firmaya ve 1 milyonun üzerinde çalışana umut oldu. Ödeneğe başvurularda yüzde 40'la başı çeken imalatı, yüzde 22'yle turizm, perakende-toptan ticaret (yaklaşık 150 bin çalışanı için), yüzde 10'la ulaştırma-depolama, eğitim (7 bin firma 100 bin çalışanı için) ve diğer sektörler izledi. İmalat sektöründe 28 binin üzerinde firma 400 bine yakın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu.

Kısa çalışma ödeneği herhangi bir işyerinde faaliyetin tamamen ya da kısmen durması, üçte biri oranında azaltılması durumunda devreye giriyor. Ödenekte çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalama alınıyor ve brüt kazancın yüzde 60'ı veriliyor. Net üzerinden çalışanların maaşının yaklaşık yüzde 75'i ödeniyor. Bu kapsamda çalışanlara bin 752 lira ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapılıyor. Kısa çalışma ödeneğine başvuran firmaların yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan küçük ve orta boy işletmelerden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hem çalışan hem işvereni koruyan bu ödenekte sektör çalışan sayısı ayırımı yapmadıklarını vurgulayarak, "Mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin başvurularını bekliyoruz" çağrısı yaptı. Başvuru sürecinin 3 ay boyunca geçerli olacağını aktaran Selçuk, Başka Erdoğan'ın da gerektiğinde bu süreyi uzatma yetkisinin bulunduğunu anımsattı. Bu hafta, kısa çalışma, işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı kapsamında 600 bine yakın vatandaşa evinden ödeme yapıldı.