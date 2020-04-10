Salgınla savaşta 62 maddelik yeni hamle

Türkiye, yeni tip korona virüs salgınına karşı hızlı ve etkin tedbir adımlarıyla kararlı bir mücadele ortaya koyuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hükümetin hazırladığı ekonomik, sosyal, tıbbi düzenlemeler içeren 62 maddelik yasa teklifi 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında bakanlıkların salgına karşı alacakları tedbirler için gerekli yasal düzenleme ihtiyaçları ortaya konuldu. Bazı yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi taslağı önceki gün görüş alınmak üzere sivil kuruluşlara gönderildi. İlgili bakanlıklarca gelen öneriler dikkate alınıp teklife son şekli verilerek Meclis'e gönderilecek torba yasadaki önemli başlıklar şöyle:

● ÖĞRENİM KREDİLERİNE ERTELEME: Binlerce üniversiteliyi ilgilendiren öğrenim kredi borçları yeniden düzenleniyor. Kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredilere yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, tutarı yarıya kadar indirmeye, mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili kılınıyor.

● ÜRETİCİNİN PARASINI ÖDEMEYEN YANDI: Üretici ve tedarikçiden et, süt gibi 30 gün içinde bozulabilecek ürünleri satın alıp da bir ay içinde bedelini ödemeyen market zincirlerine 500 bin liraya kadar ceza öngörülüyor. Fahiş fiyat uygulayana 10 bin liradan 100 bin liraya kadar, stokçuluk yapana da 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası verilecek.

● EVDE BAKIMIN KAPSAMI GENİŞLİYOR: Evde bakım hizmetlerinde "gelir ölçütü" belirlenme şartı kaldırıldı. Salgın benzeri durumlarda ihtiyaç olması halinde yaşlılar ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım hizmeti verilecek, bakım ücreti ödenebilecek.

● KAMU TAŞINMAZLARI KULLANILACAK:

Kamu taşınmazlarının kullanımına mücbir sebep kolaylığı getiriliyor. Bulaşıcı hastalık, salgın gibi mücbir sebeplerde Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme bedeli, ecrimisil bedeli alınmayacak.

● ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE DOLMUŞÇULARA DESTEK: Belediye meclisleri, özel halk otobüsü veya dolmuşlar gibi belediyeye bedel ödeyerek taşımacılık yapanlara gelir desteği kararı alabilecek.

● ELEKTRİK BORÇLARI YAPILANDIRILABİLECEK:

Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ'a devredilen elektrik borçları için yapılandırma hakkı da sağlanacak. Bu kapsamdaki alacakların ilk taksiti 2021 Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenecek.

● REKLAM VERGİLERİ ALINMAYACAK: Salgın süresince faaliyetleri durdurulan ya da duran işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri, çevre temizlik verileri alınmayacak.

● BANKALARA UZAKTAN SÖZLEŞME YETKİSİ: Salgın nedeniyle müşterilerin şubelere gitmeksizin bankacılık hizmetlerine erişebilmesi ve bankalar ile uzaktan sözleşme ilişkinin kurulabilmesi büyük önem taşıyor. Bankacılık Kanunu'nda buna ilişkin düzenleme yapılıyor. Bankacılık hizmetlerinde de uzaktan iletişim araçları ile mesafeli uygulamaya geçilirken bu konuda belirlenen bilişim araçları yoluyla kurulacak sözleşmeler de BDDK tarafından belirlenecek.

● BELEDİYE BORÇLARINA ERTELEME:

Cumhurbaşkanı, mücbir sebeplerin varlığı halinde belediyeler ile bağlı kuruluşlarının gelir vergisi, sosyal sigorta primi ödemeleri ile elektrik borçları ve su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği süreye kadar ertelemeye yetkili olacak.

HAZAL ATEŞ/EDA IŞIK