Sokağa çıkamayan aboneye evde hizmet

İZSU Genel Müdürlüğü'nün korona virüs salgını nedeniyle şubelere gidemeyen 65 yaş üzerindeki, aboneleri için başlattığı kapıda hizmet uygulaması devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bu abonelerin, şubelerde yapmaları gereken işlemlerini evden çıkmadan yapmalarını sağlıyor. Gezici ekipler aracılığıyla verilen hizmetten kronik rahatsızlığı olanlar ve engelli aboneler de yararlanıyor. Yeni abonelik işlemlerinin yanı sıra isim değişikliği, su açma-kapama başvuruları gibi hizmetler sunan uygulamadan şimdiye kadar yaklaşık 350 kişi faydalandı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün gezici ekiplerinden hizmet almak için 185 Çağrı Merkezi aranabiliyor.