Sosyal yardımlar 4.3 milyon aileye ulaştırılacak

Vatandaşı korona virüsün sosyal ve ekonomik etkilerinden korumak için çalışan hükümet, birinci fazda 2.1 milyon haneye ulaşan 1000’er liralık nakdi yardımı, ikinci fazda 2.3 milyon aileye daha ulaştıracak. Toplamda 3.4 milyon aile bu yardımlardan başvuru yapmadan yararlanacak.

Hükümet, vatandaşın gelirini korumak için arka arkaya ekonomik ve sosyal paketler açıklarken, biner liralık nakdi yardım 4.3 milyon haneye ulaşacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşın sosyo-ekonomik yükünü hafifletmeye çalıştıklarını belirterek, "Birinci fazda adreslere 1000'er lirayı teslim ettik. İkinci fazda da belli kriterler koyarak biner lira daha ulaştıracağız. Faz üç, talep bazlı olacak" dedi.

WHATSAPP'A İTİBAR ETMEYİN

Salgın sürecinde verilecek tüm desteklere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden duyuru yapılacağını aktaran Selçuk, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, vatandaşlardan başka duyurulara ve özellikle de WhatsApp mesajlarına itibar etmemelerini istedi.



"Dokunmadığımız vatandaş kalmasın istiyoruz"

Birinci ve ikinci fazda ulaşamadıkları vatandaşlara da, kendi talepleri doğrultusunda ulaşmayı hedeflediklerini ve bu amaçla üçüncü faz için hazırlık ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bakan Selçuk, "Bu süreçte dokunmadık vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Faz 3 için web sitesi üzerindeki altyapı daha tamamlanmadı, onu da açıklayacağız" dedi.