“Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor”

MOBİUS Capital Kurucusu Mark Mobius, Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonominin şalterinin tamamen indirilmemesinin doğru bir adım olduğunu belirtti. Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital Kurucusu 83 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mark Mobius, "Kişisel olarak ülkelerin tecrit önlemlerinin yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyorum. İnsanların işlerini kaybetmesi, intiharların yaşanması gibi bu durumun sosyolojik etkileri olacak. Bu açıdan çok zor bir durumdayız" ifadelerini kullandı. Türkiye'de virüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Mobius, "Türkiye'nin şu anda uyguladığı program mantıklı ve çok iyi. Yaşlılar ve gençleri koruyorsunuz ki, gençlerin bu virüse direnç gösterme eğilimi var zaten. Türkiye'nin yaptığı son derece mantıklı. İnsanların korunması ve çalışmaya devam edilmesi. Tecrit kararı alınsa bile virüs ortadan kalkmayacak; virüs yine orada duruyor" dedi.

YATIRIMA DEVAM

Türkiye'nin virüs ile mücadele kapsamında attığı adımların ümit verici olduğuna işaret eden Mobius, "Türkiye'ye yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin uyguladığı program, Türkiye ekonomisine ilişkin daha da rın yapda iyimser olmama neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Virüs pandemisi nedeniyle küresel ekonomik dengelerin değiştiğini belirten Mobius, "Kesinlikle ABD ekonomisi için endişelenmeliyiz. Çoğu ekonomi en az bu ayın sonuna kadar belki daha fazla kapalı kalacak. Fakat ilginç olan şu ki Çin bu durumda kurtuluyor" diye konuştu.