Borlu el dezenfektanının adı “Borel” oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boren tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanını seri üretime hazır hale getirdiklerini söyledi.

Dönmez, yerli ve milli el dezenfektanının özelliklerini şöyle sıraladı: "Etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özellikteki borlu el dezenfektanımız, ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece cildin üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor."

HAFTAYA RAFLARDA OLACAK

Eti Maden tesislerinde Borel'in seri üretimine başladıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Hafta başında inşallah kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve ardından Borel'i vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk etapta 100 ml. boyutundaki Borel el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 litre ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız halen devam ediyor" dedi.