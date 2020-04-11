Ücretsiz izinde kıdem korunacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan paket “geçici istihdam güvencesi” başlığı ile yasal zemine oturtulacak.Ücretsiz izin kullandırılan çalışan, maaş desteğinin yanı sıra genel sağlık sigortasından da yararlanacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu ücretsiz izne maaş desteğinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Ücretsiz izne maaş desteği, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan pakette "geçici istihdam güvencesi" başlığı yasal zemine oturtulacak, çalışanın kıdem hakkı korunacak, uygulama salgın süreci ile sınırlı tutulacak. Mevcut uygulamada ücretsiz izinde sadece bir ay genel sağlık sigortası yatırılırken, salgın süresince devlet yatırmaya devam edecek.

HERKESE İŞ GÜVENCESİ

İş Kanunu kapsamında ya da yer almayan bütün işçiler Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 3 ay süreyle iş güvencesinden yararlanacak. Faaliyetini durduran işverenin kısa çalışma ödeneği yerine herkesi ücretsiz izne çıkarmasının ise önü kesilecek. Kısa çalışma ödeneği başvuruları 23 Mart'ta başladı. Kısa çalışmada son 60 gün hizmet akdi, 450 gün prim ödenmiş olması koşulu bulunuyor. Ücretsiz izin desteğine çalışanı için kısa çalışma ödeneği koşulları uymayanlar başvurabilecek. Mevcut uygulamada ücretsiz izinde çalışanın rızasının olması gerekiyor. Ancak salgın nedeniyle ortaya çıkan süreçte işveren tek taraflı kararla işçiyi ücretsiz izne çıkarabilecek. Başvuru incelemelerinde bu desteğin işveren tarafından kötü niyetli kullanılması da önlenecek. Örneğin faaliyetini durdurup da herkesi ücretsiz izne çıkarmaya izin verilmeyecek.



Polis Teşkilatı'na kutlama mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.



SİGORTA PRİMİ DEVLETTEN

Ücretsiz izinde en büyük endişelerden biri de genel sağlık sigortası priminin ödenmesi. Bu kapsamda izne çıkarılan işçilerin bu dönemde GSS priminin ödenmesine ilişkin düzenleme teklifte yer almıyor. Meclis görüşmeleri sırasında bu eksikliğin giderilmesi bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, ücretsiz izne çıkarılanların sağlık primlerinin yatırılacağını söyledi.



GÜVENCE EV HİZMETLERİNİ DE KAPSAYACAK

Yasa teklifinde üç aylık işten çıkarma yasağı, İş Kanunu'nda yer almayan sektörleri de kapsıyor. Örneğin, hava taşıma işleri, elliden az işçi çalıştıran tarım işyerlerinde, ev hizmetlerinde, sporcularda, üç kişinin çalıştığı küçük esnafa ait yerlerde İş Kanunu uygulanmıyor. İş güvencesi salgınla mücadele sürecinde bütün bu işyerlerini kapsayacak. Cumhurbaşkanı kararıyla 6 ay daha uzatılabilecek. Bakan Selçuk, önceki gün yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinde koşulların esnetilmesiyle daha fazla çalışanın destekten faydalanmasını sağladıklarını belirterek, "Mücbir sebeple kapatılan işyerlerinin başvurularını bekliyoruz" çağrısı yaptı.



TEK TARAFLI FESİH YOK

Ücretsiz izin desteğinden 15 Mart'tan itibaren işten çıkarılan, işsizlik maaşı alamayanlar da yararlanabilecek. Kısa çalışma ödeneğinde işçiye minimum bin 700 lira ödenirken yasa teklifine ücretsiz izne çıkanlara göre yaklaşık bin 200 lira ödeme yapılacak. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 gün prim ödemek ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışmak gerekiyor. Bu uygulamayla işsiz kalıp hiçbir geliri olmayan, işsizlik maaşından yararlanamayan, kısa çalışma ödeneği alamayanlara destek verilecek. İşverenler bu süreçte iş anlaşmalarını tek taraflı feshedemeyecek. Çalışanın kıdem tazminatı korunacak.

Hazal ATEŞ