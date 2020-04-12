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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız

: Hep birlikte daha çok çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız

12.04.2020, 18:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020,19:33

, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Sayın Bakanım, bu kritik günlerde, şirketlerimizin en az şekilde etkilenmesi için, iş dünyamıza verdiğiniz bu önemli desteklerden dolayı müteşekkiriz" paylaşımını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tüm imkânlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız."

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