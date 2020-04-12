Kadınlara sosyal yardım dopingi

Kadınlara yönelik yardımların miktarının arttığını müjdeleyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık” dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarların arttığını müjdeledi. Selçuk, "Sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'i kadın" dedi. Yardım programlarında ödenen miktarların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle artırıldığını ifade eden Selçuk, "Korona virüsüyle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık" bilgisini verdi.



EVEK UYGULANIYOR

Bakan Selçuk, 2003'ten bu yana çocuk ve kadınlar için şartlı sağlık yardımı, gebelik yardımı, doğum yardımı ve lohusalık yardımı programları Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını bildirdi. 2019'da sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon ödeme yaptıklarını aktaran Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlattı.

LOHUSALIK VE GEBELİKTE

Bu süreçte zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştirdiklerini ve uyguladıklarını belirten Selçuk, "Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür" değerlendirmesinde bulundu. Yeni düzenlemeyle birlikte, şartlı sağlık yardımı, şartlı lohusalık yardımı ve şartlı gebelik yardımı miktarlarında da yüzde 29'luk artışa gidildi.