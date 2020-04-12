Manisa’da zeytinyağı dış satımı güldürüyor

TÜrkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzleri güldürüyor. 2020 yılının ilk üç ayında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir artış sağlayan Manisa, ülke ekonomisine 8 milyon 651 bin dolarlık dövizin girmesini sağladı. 2018 yılında Manisa'da 22 milyon 50 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleşirken, 2019 yılında ise bu rakam yüzde 24.39 artarak 27 milyon 428 bin dolara yükseldi. 2020 yılının ilk üç ayında da zeytin ve zeytinyağı ihracatı artış gösterdi. Manisa'dan 3 ayda 8 milyon 651 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleşti.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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