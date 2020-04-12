Meyve sebzede ihracat sevindirdi

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı'nın bazı ürünlerin ihracatını izne tabi tuttuğunu, ancak yaş meyve sebze ile mamul ihracatında artış yaşandığını söyledi. Özellikle turunçgillerin faydaları nedeniyle dış pazarda çok talep edildiğini dile getiren Uçak, "Güçlü olup omuz omuza vererek bu süreçten çıkacağız. Herkes gövdesini taşın altına koyarsa bu dönemden güçlenerek çıkarız" dedi.

RUSYA'DAN BÜYÜK TALEP

Uçak, koronavirüs salgınının meyve sebze ticaretini bölgelerde şoför ve dorse değişimi ile temassız ihracatın devam ettiğini açıklayan Uçak, bu sürecin olumsuz yansımalarını en az hisseden Ege Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği'nin 3 aylık dönemde ihracatını yüzde 17 artırdığını ifade etti. Uçak, "Ülkemizde yetiştirilen turunçgillere çok talep var. Özellikle Rusya'dan limon için yoğun talep alıyoruz. Turunçgiller faydaları nedeniyle tercih ediliyor. Limonun iç tüketime de yetmesi ve fiyatların yükselmemesi için önlemler alındı" dedi.