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Haberler Ekonomi MHP lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

MHP lideri 'den açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

13.04.2020, 00:40

MHP Genel Başkanı , İçişleri Bakanı 'nun istifasının Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur." dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edilmektedir.

Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı'nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sona erdi

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