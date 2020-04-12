Silajlık mısırla ekonomiye 100 milyon liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen 'Pehlivan07' adlı silajlık mısır çeşidinin standart türlere göre yüzde 7.7 daha fazla verime sahip olduğunu, bu tohumların ekilmesiyle ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli açıklamasında, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Mısır Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle geliştirilen 'Pehlivan07' silajlık mısır çeşidinin, 11 lokasyonda 2 yıl süren denemelerin sonunda tescilinin alındığını belirtti.

HAYVANCILIĞA KATKI

Silajlık mısırın hayvan beslenmesinde önemli rolü olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Yeni geliştirilen 'Pehlivan07' adlı silajlık mısır çeşidi, yüzde 7.7 daha fazla verime sahip. Böylece birim alandan daha fazla ürün alınacak ve hayvancılığımıza da önemli katkı sağlanacak" ifadesinde bulundu. Pakdemirli, yeni çeşidin üretim ve satışının ihaleyle 6 yıllığına özel bir firmaya devredildiğini belirterek, "Pehlivan07'den 125 ton sertifikalı tohumluk üretilecek ve ülke ekonomisine 100 milyonluk katkı sağlanacak" dedi.