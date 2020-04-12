“Virüse karşı silahımız tarımsal ürünlerimiz"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Virüse karşı topla tüfeğimiz, tarımsal ürünlerimiz" diyerek çiftçilere üretime devam etmeleri çağrısında bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle tarımsal üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesinin gelecek için büyük önem taşıdığının altını çizen Vali Köşger, Aydın'da üretimin kesintiye uğramaması için tüm önlemlerin alındığını söyledi. Köşger, "16 kalemde Aydın, Türkiye'de ilk üçte. Bunun yanında yavru balık, balık, süt ve bal üretiminde ilk sıralardayız. İlimizde çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünlerin pazara ulaşımınının aksatılmadan yürütülmesi için gerekli kararlar alındı" dedi.



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