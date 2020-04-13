Altında yeni rekor: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 13 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatları 13 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki “Bugün gram altın ne kadar?” ve “Bugün çeyrek altın ne kadar?” sorularının cevabı ne? Küresel piyasalarda gram altın fiyatları 367 lirayı aşarak tarihi rekor seviyesinden işlem gördü. Çeyrek altın 601 liradan, Cumhuriyet altın ise 2,400 liradan satılıyor.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yani 13 Nisan Pazartesi bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve piyasa gündemini yakından takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 13 Nisan gram altın ve çeyrek altın alım satım fiyatları…



GRAM ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI!

Genel olarak geçtiğimiz hafa değer kazanan ve haftayı yukarı yönlü seyirle tamamlayan altının gram fiyatı yeni haftaya rekor kırarak başladı. Geçen haftanın son işlem gününü 363 lira seviyesinden kapatan gram altın fiyatları yeni haftada 367 lira seviyesinden başlayarak rekor kırdı. Ardından gerileyen altının gram fiyatı serbest piyasada saat 09.30 itibariyle 366 lir seviyesinden işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları öğle saatleri itibariyle güncellendiği için bir önceki işlem gününün rakamsal değerleri üzerinden serbest piyasada işlem görüyor. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 585 TL, satış fiyatı ise 590 TL olarak belirlendi. Yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın da gram altına bağlı olarak artış yaşayan ürünlerden olmuştu.