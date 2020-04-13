BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den bankalara mesaj!

Son dakika haberine göre; BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz."

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz. Yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değildir. Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum.Kamu bankalarımızın kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz.