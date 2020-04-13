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Haberler Ekonomi Emlak sektöründe tüm işlemler dijital

sektöründe tüm işlemler dijital

Emlak sektöründe tüm işlemler dijital
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Korona virüs tedbirleri kapsamında emlak ofisleri kapanırken, satış ve sözleşmeler internet ortamına taşındı. FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay "Elimizdeki portföyü görmek isteyen müşterilerimiz evinden çıkmadan gayrimenkulü dijital ortamda gezebiliyor ve sonrasında satış sözleşmesi, kapora ve nihayetinde tapu web tapu ile satış süreci kolaylıkla halledilebiliyor. Tüm bu kolaylıklar yeni değil aslında, sadece pandemi ile bu araçları mecburiyetten kullanmaya başladık" dedi.

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