Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Birlikte kazanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında verilen destekler milyonlarca vatandaşa dokundu. "Birlikte kazanacağız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirliye nakit desteğinden düşük faizli ihtiyaç kredisine, esnaftan KOBİ'ye tüm kesimler için açıklanan paketler ve istihdamı korumaya yönelik desteklerin bilançosunu açıkladı.

Bakan Albayrak, Kovid-19 salgının ekonomik etkileri ve mücadele kapsamında devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının geldiği noktaya ilişkin sosyal medya hesabından videolu değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, şu mesajları verdi:

● ÇALIŞANA İŞ GÜVENCESİ: Hafta başında 2.1 milyon ailemiz için başlattığımız bu yardımları 4.4 milyon ailemize çıkardık. Vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemeleri önceliğimiz. Üç ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz.

● 2 MİLYON ÇALIŞANA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız 2 milyondan fazla çalışanı için başvurdu. 700 bini onaylandı. Süreçlerimiz hızlanarak devam ediyor.

● ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANA KORUMA: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da üç ay maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda sağlanacak, aylık bin 170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız.

● BİNLERCE ESNAF NEFES ALDI: Esnafımıza, KOBİ'lerimize ve sanayicimize sunduğumuz finansman destekleri hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 25 bin liralık esnaf destek paketine 290 bin esnafımız başvurdu. 163 bin 450 bin esnafımızın süreci tamamlandı. 4 milyar 73 milyon finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnaf 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. 66 bin esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1.5 milyarlık bir destek devreye alınmış oldu.

● BİREYSEL DESTEK PAKETİ: Bireysel destek paketimize de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşımız başvuruda bulundu. Cuma günü itibari ile tahsisler başladı ve Cuma günü itibari ile 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar lira tahsis gerçekleşti.

● HAZİNE DESTEKLİ KREDİLER: Kamu bankaları, KGF hafta sonu dâhil çalışıyor. KGF destekli İş'e Devam finansmanımız için de 66 bin 171 firma başvuruda bulundu. 34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29.5 milyar liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturturdu, tahsis edilen ve kullandırılan meblağların da yüzde 75'i KOBİ'lerimiz için oldu.

● KAMU BANKALARI 7/24 ÇALIŞIYOR: Tüm kamu bankalarımızdaki arkadaşlarımız 7/24 esasına dayalı büyük bir gayretle bu talepleri takip ediyorlar. Kamu Bankalarımız, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu öteledi.

● 795 BİN KİŞİNİN KREDİ VE KART BORCU ERTELENDİ: 795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40.6 milyar liralık borcunu öteledi. Halkbank, 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, önümüzdeki üç ayda vadesi gelecek olan 3,5 milyar TL tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak erteledi.



"İLAVE TEDBİRLERE HAZIRIZ"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Berat Albayrak, "Bu süreçte Türkiye olarak, ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirgeyecek, herkesi kapsayacak bir program uyguluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi gerektiğinde ilave tedbirler de almaya hazırız. Milletimiz emin olsun ki, Türkiye dünyada bu badirenin üstesinden gelmek için gerekli sağlık altyapısına da ve ekonomik kapasiteye de sahiptir. Bu manada dünyadaki az sayıda ülkeden bir tanesidir" ifadesini kullandı.



Özel bankalara çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız tüm imkanları ile vatandaşımızın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankalarımızı bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum" ifadelerini kullandı



KÜRESEL FİNANS KURULUŞLARI İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Küresel finans kuruluşları ve uluslararası arası organizasyonlarla da düzenli görüşme halinde olduklarını kaydeden Bakan Berat Albayrak, "Türkiye olarak biz de bu kapsamda küresel ticaretin devamını sağlamak için ülkeler arasında farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülke ile farklı gündemde görüşmemiz ya da talebimiz olmamıştır" dedi.



Destek kredisi ödemeleri başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele sürecinde üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, vatandaşın gelir kaybı yaşamaması için destek adımlarını sürdürüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın, geliri 5 bin liranın altındaki vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 10 bin liraya kadar temel ihtiyaç destek kredisi ödemeleri başladı. Yoğun ilgi gören krediye başvuru sayısı 4 milyon 200 bine ulaştı. Bu kapsamda ilk etapta 250 bin kişiye 1.5 milyar lira tahsis edildi. Bankalar, kredi başvurusu sonuçlarını SMS'le bildirirken, bildirim gelmeyenleri ATM'lere gitmemeleri uyarısında bulundu. Beş, 7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli kredi kampanyasına başvurular devam ediyor. Hane halkından sadece bir kişiye kredi verilecek. ÜÇ bankaya aynı anda başvuru yapanlar sadece birinden alabilecek. Üç tutardaki kredi ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. 10 bin liralık kredi için 6 aylık sürenin sonunda 30 ay boyunca 376 lira, 7 bin 500 lira için 282 lira, 5 bin lira için de 188 lira ödenecek.

50 LİRAYI GEÇMEYECEK

Temel ihtiyaç kredisinde faiz oranı yüzde 0.49 olarak belirlenirken, tahsis ücreti olarak en fazla 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı da yüzde 7.5665 uygulanıyor. Başvuruların ne kadar süreceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Ziraat Bankası'na başvuruda kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor. Halkbank da, kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu bilgisi istiyor. VAKIFBANK'TAN kredi kullanmak isteyenler aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

HAZAL ATEŞ