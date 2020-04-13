‘Özel izinle’ çilek hasadı

Manisa'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren vatandaş, yılın ilk hasadını sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaptı. Kula Kaymakamlığından aldığı özel izinle seradaki çileklerinin erken hasadını yapan üretici, ailesi ile birlikte Kula'da yılın ilk çileklerini topladı. Kula'da 10 dönümlük arazi üzerine kurduğu kapalı serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, yılın ilk çilek hasadını sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaptı. Özkurt, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan "bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar" istisnası kapsamında Kula Kaymakamlığı'ndan özel izin aldı.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

Metin Özkurt, izin belgesini aldıktan sonra ailesi ile birlikte çilek mevsimine yaklaşık 15 gün kala erken hasat yaptı. Yetkililere teşekkür eden Metin Özkurt, "Çiftçiler olarak ülkemizin ve dünyanın bu virüsten kurtulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BATUHAN ULU