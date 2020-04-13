Salgın tavuk üretimini durdurmadı

Türkiye'de korona virüs salgını sonrasında birçok sektörde üretimde daralma yaşanırken, ülkenin beyaz et ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Bolu'daki tavuk üretim tesisleri üretimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Salgın sonrasında insanların sokağa çıkmaması ve turizm sektörünün ciddi şekilde etkilenmesi nedeniyle tavuk etine talepte azalma olmasına rağmen üretimde bir düşüş yaşanması beklenmiyor. Bolu'da uzun yıllardır tavuk üretimi yapan Mustafa Aksoy, tek sorunun tavuk tüketiminin azalması olduğunu belirttti.

"GÜVENLE TÜKETİN"

Aksoy, "Tavukçuluk sektörü olarak bizler üretim yapmakta zorlanıyoruz, çünkü çalışan personel tedirgin. Ama biz sektör olarak hijyene her zaman alışık olduğumuz için işletmelerimizde bu tür bir riskin yaşayabilme şansı yok" dedi. İnsanların evlerinde güvenle tavuk eti tüketebileceklerini ifade eden Aksoy, ihracatın da devam ettiğini söyleyerek, "İhracatımız yurt dışından para sirkülasyonunun yavaş olması dolayısıyla eskisi gibi gitmiyor ama tamamen kapalı değil. Tavukçuluk sektörü insanların tüketebilecekleri kadar tavuğu her zaman üretebilecektir. İnsanlar tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar. Evlerinde tavuğu fazlasıyla tüketebilirler. Bugün en sağlıklı ürün tavuk diyebilirim" ifadelerini kullandı.