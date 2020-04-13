Sanayi üretiminde büyük artış

Son dakika haberine göre sanayi üretimi 2020'nin şubat ayında yıllık bazda yüzde 7,5 oranında arttı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1,2 oranında artarken, alt sektörler incelendiğinde imalat sanayi sektörü endeksinin %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin %1,3 arttığı görüldü.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.



