Türkiye’nin dört bir yanındaki kalkınma ajansları, Kovid-19 etkilerinin azaltılmasına yönelik “acil çözüm sunan” projelere 200 bin lira ile 8 milyon lira arasında destek verecek.

Hükümetin yeni tip korona virüs salgını ile yürüttüğü örnek mücadeleye kırsalda da kalkınma ajansları dört koldan destek veriyor. Kovid-19 etkilerinin azaltılmasına yönelik "acil çözüm sunan", virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik projeleri desteklemek için yaklaşık 250 milyon liralık kaynak tahsis edildi. Anadolu, Kuzey, Doğu, İstanbul, Ankara, Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki kalkınma ajansları, salgınla mücadele kapsamında geliştirilecek projelere 200 bin liradan 8 milyon liraya kadar destek verecek.

ÜÇ ÖNCELİK BELİRLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, Türkiye genelinde 26 ajansın tamamının katıldığı "Kovid- 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında verilecek destekte üç öncelik bulunuyor: 1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması. 2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları. 3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi. Programa yerel yönetimlerden sivil kuruluşlara kadar kar amacı gütmeyen bütün işletmeler 30 Nisan'a kadar başvurabilecek. Salgınla mücadele kapsamında geliştirilecek projeye göre 200 bin liradan 8 milyon liraya kadar destek verilecek.



BÖLGE EKONOMİSİ KORUNACAK

Kalkınma ajanslarının projelere vereceği bu destekle salgının bölge ekonomisine negatif etkisinin azaltılması hedefleniyor. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip raporlanacak. Dicle Kalkınma Ajansı salgınla mücadele projelerine 6 milyon lira, Trakya Kalkınma Ajansı 3 milyon lira, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 3 milyon lira hibe desteği sağlayacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı da 7 milyon lira destek verecek.



İstanbul'dan 51 milyonluk kaynak

İstanbul Kalkınma Ajansı virüsün etkilerinin azaltılmasına yönelik "acil çözüm sunan" projeleri desteklemek için 51 milyon lira kaynak aktaracak. Proje başına destek tutarı asgari 200 bin lira, azami 2 milyon lira olarak belirlendi. Projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 100'üne kadar destek sağlanırken, kar amacı güden işletmeler için bu oran yüzde 50 olarak uygulanacak. Ankara Kalkınma Ajansı da bu projeler için 15 milyonluk bir bütçe ayırdı.



Kimler başvurabiliyor?

Programa meslek kuruluşları, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri başvurabiliyor. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılıyor.

Hazal ATEŞ