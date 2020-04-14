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Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları ne kadar? Salı , fiyatları....

Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları ne kadar? 14 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları....

14.04.2020, 09:04

Altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yatırımcısı tarafından merakla takip ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını altın piyasalarını nasıl etkiledi? İşte Salı , , fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 600,00 lira, Cumhuriyet altını 2.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,79 yükselişle 370,00 liradan işlem gördü. Güvenli liman olarak tercih edilen altında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. İşte 14 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları....

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 373,02 TL
SATIŞ: 373,43 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 598,30 TL
SATIŞ: 612,60 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.192,90 TL
SATIŞ: 1.224,90 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

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Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları ne kadar? 14 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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