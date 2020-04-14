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Haberler Ekonomi Bakan Mustafa Varank duyurdu! Dev firmadan yatırım müjdesi

Bakan duyurdu! Dev firmadan yatırım müjdesi

Bakan Mustafa Varank duyurdu! Dev firmadan yatırım müjdesi

14.04.2020, 11:13

Sanayi ve "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve cephesinden güzel haber var. Bosch, 'daki yatırımını genişletecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'dan yaptığı açıklamada"Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek." ifadelerine yer verdi.

"500 MİLYON LİRALIK İLAVE YATIRIM"

Bakan Varank ayrıca mesajında "Bosch, Bursa'daki yatırımına 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak." dedi.

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