Çeyrek altın 612 lira

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, ekonomiyi desteklemek için 2.3 trilyon dolarlık paketi açıklamasının ardından hızlı bir yükselişle 1680 doları geçen ons altının fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde de 1690 doları aştı. Küresel piyasalardaki bu gelişmeler sonrası, Cumhuriyet altını 2 bin 400 liranın, çeyrek altın da 612 liranın üzerine çıktı. Analistlere göre, teknik açıdan altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etme eğiliminde önemli bir engel göze çarpmıyor ve 1,700 doları aşmak ana hedef olarak kalmaya devam ediyor.

KİLOGRAMI 368 BİN OLDU

Dün iç piyasada gram altın 369 liradan, çeyrek altın 612 liradan, Cumhuriyet altını da 2416 liradan satıldı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 361 bin 300 lira, en yüksek 369 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 368 bin 600 liradan tamamladı.