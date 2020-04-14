Enginar Festivali bu yıl vatandaşın sofrasında

İzmir'in Urla ilçesinde bu yıl 6. Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin korona virüs salgını nedeni iptal edilmesi sonrası enginar üreticilerinin mağdur olmaması için Urla Kaymakamlığı öncülüğünde Urla Belediyesi, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Urla Ziraat Odası harekete geçti. İlçenin meşhur sakız enginarlarının üreticiden alınarak internet üzerinden online ya da telefon siparişi ile kargolanarak satışa sunulduğunu açıklayan Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Önder Can, "Hem enginarların tarlada kalmaması hem de enginar üreticilerinin mağdur olmaması için bu yıl böyle bir karar aldık. Vatandaşlarımız gelemiyorsa, enginarları biz onların sofralarına gönderelim diye düşündük" dedi. Salgın, tüm dünyadaki üreticileri olduğu gibi 950 dönümlük alanda enginar yetiştiren Urlalı çiftçileri de etkiledi. YIL boyunca çocukları gibi baktıkları sakız enginarlarının tarlada kalacağından endişelenen çiftçilerin imdadına ise Urla Kaymakamlığı öncülüğünde Urla Belediye şirketi URİT, 182 kadının üye olduğu Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Urla Ziraat Odası yetişti.





AYNI GÜN KESİLİYOR

Enginar üreticiden alınıp, işlendikten sonra internet üzerinden veya telefon siparişi ile satılıyor. Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Önder Can, şu bilgileri paylaştı: Sakız enginarı Urla Belediyesi'nin şirketi URİT'in sitesi 'urladansoframa.com' dan veya 0232 754 45 32 ile kooperatifin 0553 554 58 88 numaralı telefonundan verilen siparişle, sıhhi koşullarda işlenip kargoya veriliyor. Sipariş geldiği anda enginar aynı gün tarladan kesilip, paketlenerek 24 saatte vatandaşa ulaştırılıyor. Vakumlu olduğu için derin dondurucuda da saklanabiliyor.

METİN BURMALI