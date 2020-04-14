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Hijyen malzemesi de kolisinde

Hijyen malzemesi de Ramazan kolisinde
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Ramazan'a sayılı günler kala Ramazan erzak paketleri hazırlanmaya başladı. Marketlerde 45 liradan 140 liraya kadar çıkan erzak paketlerinde temel ihtiyaç maddeleri başı çekiyor. Pirinç, bulgur, un, makarna, salça, şeker, hazır çorba, mercimek, nohut, çay ve tuz gibi ürünlerin yer aldığı paketlerde zaman zaman şarküteri ürünlerine de yer verildi. Bu yıl erzak kolilerine geçen yıldan farklı olarak hijyen malzemeleri de girdi. Bazı marketler ise 'kendin oluştur' uygulaması başlattı. Bu şekilde müşteri istediği ürünlerden oluşan bir erzak paketi hazırlayabiliyor. Geçen yıl 5 milyar TL'lik Ramazan kolisi hazırlandığını aktaran bakliyatcılar, bu yıl virüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin arttığını o nedenle daha çok koli yardımı yapılacağını aktarıyor. Et üreticileri ise bu yıl kolilere kavurma konulmasını öneriyor.

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