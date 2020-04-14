SunExpress, kargo operasyonuna başlıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak. SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağını duyuran hava yolu, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21 bin 700 kiloya kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.