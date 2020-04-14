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Haberler Ekonomi THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu

tüm dış hat uçuşlarını 'a kadar durdurdu

THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu

14.04.2020, 15:03

'nin yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu.

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

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