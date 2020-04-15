Büyükkarcı yeniden

Karşıyaka Başkanı haziran ayında yapılacak genel kurulda bir kez daha aday olacağını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, haziran ayında yapılacak genel kurulda yeniden aday olacağını ifade etti. Turgay Büyükkarcı, "Biz göreve geldiğimizde kulüp ekonomik açıdan, moral ve tesis anlamında çok büyük sıkıntıdaydı. Bir tarafından tutulacak yeri yoktu. Futbol küme düşmüş, borç içinde, tesiste elektrik kesiliyor, yemek çıkmıyor, hacizler geliyordu. Önce mali disiplini sağlamaya karar verdik. İlk konuşmamda 'İki sene sportif başarı bekleyin' dedim. Bir buçuk sene içinde mali disiplini sağladık ve kanamayı durdurduk" dedi.

BÜYÜK BORÇLAR ÖDENDİ

Zamanla borç ödemeye başladıklarını ifade eden Turgay Büyükkarcı şöyle devam etti: "Tesisleri elden geçirdik, sahada çim yoktu, toprak sahaydı. Ödemeleri düzenli yapmaya başladık. Mutfak canlandı. 25 yıllık sponsorumuz Yaşar Holding desteğini esirgemedi. Artık mekanizma oturdu. Bundan sonraki dönemde kulübü kurumsal hale getirmek istiyoruz."