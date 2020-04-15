Çeyrek altın 624 lira

Küresel piyasalarda hızla yükselen altın fiyatları 7 yılın zirvesini aşarken, iç piyasada gram altın 380 liraya çıktı. Dün iç piyasada gram altın 380 liradan, çeyrek altın 624 liradan, Cumhuriyet altını da 2489 liradan satıldı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı ise 375 bin 800 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 371 bin lira, en yüksek 377 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.95 artışla tamamladı.
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